فرنسا تدين استهداف الحوثيين للأراضي السعودية

أعربت فرنسا، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الهجوم الباليستي واعتداءات المسيرات المفخخة لميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية.

وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال السفير الفرنسي بالرياض، لودوفيك بوي: "أدين بأشد العبارات الهجوم البالستي الذي تبناه الحوثيون والذي استهدف أمس الرياض وكذلك الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة على خميس مشيط".

وأضاف: "كما أود أن أعرب عن شكري لأبطال الدفاع الجوي على حمايتهم الناجعة للأجواء السعودية كما أثبتوا ذلك مرة أخرى البارحة".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - مساء السبت وصباح الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي "واحد " أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، وعدد (6) طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط".

وأضاف العميد المالكي ، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار"المفخخة""، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".