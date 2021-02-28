البابا فرانسيس يزور ذي قار.. العراق يستعد لاستقباله وسط اندلاع تظاهرات

أفاد مصدر سياسي عراقي، اليوم الأحد، بأن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع متظاهري محافظة ذي قار، لإيقاف الاحتجاجات إلى ما بعد زيارة بابا الفاتيكان، فرانسيس الثاني إلى المحافظة.

وأوضح المصدر لـ"روسيا اليوم"، أن "الحكومة تحاول أن تقنع المتظاهرين بضرورة تهدئة الأوضاع إلى ما بعد زيارة البابا إلى زقورة أور في المحافظة".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية قد تقرر فرض حظر تجوال كامل خلال أيام زيارة البابا".

وكان محافظ ذي قار المكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي، أكد اليوم الأحد، جاهزية المحافظة لزيارة البابا.

ولفت الأسد إلى أنه تم تفويض الجيش والشرطة في مدينة الناصرية، بمحاسبة من يخرق منع استخدام الرصاص بالتظاهرات، فضلا عن منع التصادم بين القوات الأمنية والمحتجين.

وعاد التوتر إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق، بعد يوم دام سقط فيه أكثر من 100 جريح وقتيل.

ومن المقرر أن يبدأ البابا فرانسيس، زيارة تستغرق أربعة أيام إلى العراق، يوم الجمعة المقبل، للتعبير عن تضامن هذا البلد الذي دمرته الحروب وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.