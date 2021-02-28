المنظمة العربية للهلال الأحمر تندد بتكرار هجمات الحوثيين الإرهابية على السعودية

نددت المنظمة العربية للهلال الأحمر، اليوم الأحد، بتكرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدن السعودية. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة سادسة أطلقت باتجاه المملكة. وذكرت "الإخبارية"، عبر حسابها الرسمي، فى نبأ عاجل، أن «المنظمة العربية للهلال لأحمر تندد بتكرار الهجمات الحوثية على مدن المملكة». وكان المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي؛ صرَّح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء (السبت) وصباح الأحد (27 28 فبراير 2021م)، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي «واحد» أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، و(6) طائرات بدون طيار «مفخخة» تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وفي مدينة جازان ومدينة خميس مشيط وأضاف العميد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية، تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ.

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