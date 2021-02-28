أخبار اليمن : العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنييناستشهد 5 مواطنين وأصيب 3 آخرين اليوم بغارتين لطيران العدوان السعودي على مدينة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على منزل المواطن صابر أمين عبدالله فتيني جنيد في حي الربصة السكني بمديرية الحوك مدينة الحديدة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين هم : صابر أمين عبدالله فتيني جنيد، نسمة صابر أمين، محمد صابر أمين، هيثم محمد عنبر، ووليد سمير يماني.

وأشار المصدر إلى أن الغارات أسفرت عن إصابة ثلاثة مواطنين هم : بسمة محمد يوسف، نغم صابر أمين، فارس صابر أمين.

إلى ذلك تفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد قحيم موقع المنزل المستهدف، واطلع على آثار جريمة العدوان وحجم الدمار الذي تعرض له المنزل والمنازل المجاورة.

كما زار قحيم الجرحى في المستشفى ووجه بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم، ووجه بتقديم مساعدات مالية لهم.