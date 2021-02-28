أخبار اليمن : قصف جوي وصاروخي جديد على العمق السعودي

قصف جوي وصاروخي جديد على العمق السعودي
نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي، "عملية توازن الردع الخامسة".
وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن صاروخاً بالستياً من نوع (ذو الفقار) وخمس عشرة طائرة مسيرة منها تسعُ طائراتٍ مسيرة نوع صماد 3 استهدفت مواقعَ حساسة في عاصمةِ العدوِّ السعودي الرياض.
وذكر أن طائرات مسيرة من نوع قاصف 2k استهدفت مواقعَ عسكرية في مناطقِ أبها وخميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة.
وأشار إلى أن عملية توازن الردع الخامسة استمرت من مساءِ أمسِ السبت حتى صباحِ اليوم .. مؤكداً أن العمليات مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر طالما استمر العدوان والحصار على اليمن.
ودعا العميد سريع مجدداً كل سكان تلك المناطق للابتعاد عن كافة المواقع والمطارات العسكرية أو التي قد تستخدم لأغراض عسكرية.
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