أخبار اليمن : 8 عادات خاطئة تدمر مناعة الطفل

8 عادات خاطئة تدمر مناعة الطفلتؤثر مجموعة من العادات الغدائية والعلاجية الخاطئة التي تتبعها بعض الأمهات بشكل سلبي على مناعة الطفل.وتتسب في إضعافها، ما يؤدي إلى تكرار إصابته بمرض ما أكثر من مرة.1- تناول السكريات

تعتبر الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر أكبر مدمر للجهاز المناعي لدى الطفل، حيث تتغذى البكتريا على السكر، والتي تتسبب في إضعاف المناعة، الأمر الذي يفسر تكرار الإصابة بالالتهاب عند الأطفال.

وتشمل تلك الأغذية الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكر الأبيض أو البنى، والمربى، والعسل، والمعجنات، والدقيق الأبيض، والعصائر الطبيعية المحلاة أو المعلبة، والزبادى المنكه، لذا ينصح بعدم الإفراط في تناولها.

2- المواد الحافظة والألوان الصناعية

تحظى الأنواع المختلفة من الحلويات مثل المعجنات، وأكياس البطاطس ،والعصائر المعلبة ،والمياه الغازية وغيرها بحب الأطفال، ولكن تناولها يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي بفعل ما تحويه من المواد الحافظة والألوان الصناعية بنسب عالية.

كما تزيد تلك المواد من التهاب الخلايا، ما ينهك الجهاز المناعي، وبالتالي ضعف قدرته على مهاجمة الأمراض، الأمر الذي يجعل الطفل عرضة لتكرار الإصابة بها.

3- كثرة استخدام المضادات الحيوية دون داع

تعد المسارعة في إعطاء الطفل حال ارتفاع درجة حرارة جسده، أو معاناته من أي أعراض مرضية أخرى، المضادات الحيوية دون اسيشارة الطبيب المختص. من العادة الخاطئة .

ومن أخطر ما يمكن أن يدمر الجهاز المناعي للطفل.فلابد أن يعطى الجسم فرصة للتعرف على الجراثيم والميكروبات المسببة للمرض، وتطوير نفسه لمحاربتها، دون تدخل خارجي.

4– كثرةتعرض الطفلللضغط النفسي

تؤدي كثرة تعرض الطفل للضغط النفسي .إلى التأثير بشكل سلبي على الاستجابة المناعية، كما يتسبب ذلك في إحدث خلل فى الهرمونات.

ولا يقصد بالضغط النفسي كثرة العقاب. أو عدم الاستقرار الأسري فقط، بل أيضًا إلزام الطفل بتنفيذ أشياء تفوق قدرته فيما يتعلق بالدراسة أو غيره.

لذا، يجب تجنب تعريض الطفل للضغظ النفسي مع مراعاة حصوله على القسط الكافي من النوم، بما لا يقل عن 8 ساعات من النوم المتواصل ليلاً، مع الحرص على تناوله أغذية صحية من شأنها تقوية الجهاز المناعي لديه. المصدر مجلة اليمن ، الكونسلتو

