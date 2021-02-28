تركيا تستدعى سفير إيران بسبب تصريحات تتهم أنقرة بانتهاك سيادة العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قالت وزارة الخارجية التركية فى بيان لها، اليوم، إن "ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا فى مكافحتها للإرهاب، وليس الوقوف ضدها".

وكان السفير الإيرانى فى العراق، إيرن مسجدى، قال "نحن نرفض التدخل العسكرى فى العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأى شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضى العراقية، ولا أن تقوم باحتلاله"، مشددًا علة ضرورة انسحاب الأتراك إلى خطوط حدودهم الدولية، وينتشروا هناك، وأن يتولى العراقيون ضمان أمن العراق بأنفسهم.

ورد السفير التركى لدى بغداد، فاتح يلدز، على تصريحات نظيره الإيرانى، قائلاً "ليكن سفير إيران آخر من يلقى محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".

وتواصل قوات الاحتلال التركى هجماتها على شمال العراق خلال الأعوام الأخيرة، بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستانى الذى تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، الأمر الذى رفضته الخارجية العراقية ونددت به مرارًا، مؤكدة أنه انتهاك تركى سافر لسيادة أراضيها.