رئيس الاستخبارات الألمانية يحذر من اليسار المتطرف: يهاجمون الدولة

جدة - نرمين السيد - وبحسب التصريحات التى أوردتها صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد، قال هالدنفانج: "إننا نرصد تطورًا لهجمات يسارية متطرفة تتسم بأنها موجهة تمامًا ناحية أهداف معينة، وتستهدف بشكل متزايد أشخاصًا بشكل فردى، ويتعين علينا مراقبة إذا ما كان هذا التطرف الراديكالى يتطور لتشكيل هياكل إرهابية أم لا".
وحذر رئيس الاستخبارات الألمانية من أن الأمر لم يعد يتعلق كما كان من قبل بهجمات عفوية تصدر انطلاقًا من أحداث مظاهرات، وإنما "يزداد تشكيل مجموعات صغيرة ترتكب أعمال عنف خطيرة بشكل مخطط له"، مضيفًا أن العنف فى صورته الحالية أصبح موجه "بلا قيود ضد سلطة الدولة، وكذلك ضد معارضين سياسيين".
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