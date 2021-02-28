أول إجراء من تركيا بعد اتهام إيران لها بانتهاك سيادة العراق

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم أنقرة بانتهاك سيادة العراق.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قالت وزارة الخارجية في بيان إن "ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها".
وكان السفير الإيراني في العراق إيرن مسجدي، قال "نحن نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله".
وأضاف:"على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشروا هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق".
ورد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على مسجدي، بالقول إنه "سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".
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