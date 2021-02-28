العراق.. قتلى وجرحى من الجيش جراء انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى من الجيش جراء تفكيك سيارة مفخخة استهدفت تجمعا للحشد العشائري في محافظة الأنبار غربي البلاد.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، وصلت معلومات إلى قوة من الجيش العراقي حول سيارة متروكة في قرية الدهم بقضاء حديثة، وبعد التوجه إليها انفجرت.

وفي التفاصيل، قالت وكالة "ناس" العراقية، إن قوة أمنية من لواء المشاة الثامن الفرقة السابعة خرجت في الساعة ١١:٣٠، حيث رصدت عجلة نوع بيك اب بيضاء اللون تابعة لعصابات داعش الارهابي في قرية غرب قضاء حديثة باتجاه صحراء القائم ضمن الاحداثية "CT 48767 58063" وأثناء عملية تفكيك العجلة انفجرت على الجهد الهندسي المعالجة.

ولفت المصدر إلى أن الانفجار أدى إلى مصرع ضابط بالجيش وجرح 5 جنود من لواء مشاء الثامن، إلى جانب وفاة 6 من منتسبي الحشد العشائري وجرح 2 من بينهم.