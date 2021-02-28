ضرورة إحلال السلام.. البحرين تستنكر التهديدات الحوثية للملاحة في البحر الأحمر

أكد وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وشدد الزياني، خلال لقاء نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، على وقوف بلاده المستمر إلى جانب اليمن في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ودعم جهود المبعوث الخاص الأممي في إحلال السلام بالبلاد.
ولفت إلى ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية واستنكار تهديدات الملاحة البحرية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية خاصة في الحديدة وهجومها العسكري على مأرب.
وأكد أهمية تنسيق المواقف السياسية المشتركة إزاء التطورات في اليمن والمنطقة، معربًا عن استعداد البحرين لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات التعاونية والتدريبية والتأهيلية للدبلوماسيين اليمنيين.
وبحث الجانبان، بمقر وزارة الخارجية البحرينية، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها.
وشدد بن مبارك، على عمق العلاقات اليمنية - البحرينية وأهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى آفاق أوسع، مشيرًا إلى أهمية تنسيق مواقف البلدين إزاء التطورات السياسية على الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال تفعيل الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.
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