الإمارات تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 226139 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مما ساهم في الكشف عن 2930 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المسجلة 391524 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 8 حالات جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,221 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,517 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 381,225 حالة.