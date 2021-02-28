أخبار اليمن : 15 مليون يمني محرومين من مياه الشرب النظيفة

15 مليون يمني محرومين من مياه الشرب النظيفة
قالت الامم المتحدة، إن اكثر من نصف سكان اليمن محرومين من مياه الشرب النظيفة، في ظل تصاعد الصراع في البلاد الذي يوشك الدخول في عامه السابع.
وأوضحت منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في تويتر، أن أكثر من 15 مليون شخص - اكثر من نصف السكان - محرومين من مياه الشرب المأمونة، ماء نظيف.
وحذرت المنظمة من ان استمرار الصراع الذي يفاقم المعاناة الانسانية باليمن، مشيرة الى ان اليمنيين بحاجة الى مساعدة عاجلة.
واكدت ان الخدمات الاساسية والصرف الصحي في انهيار مستمر، في ظل استمرار تفشي الامراض وزيادة نسب سوء التغذية عند الاطفال الذين يتحملون" وطأة الصراع".
وبحسب تقديرات الامم المتحدة، يعيش نحو 80٪ من السكان في اليمن تحت خط الفقر، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.
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