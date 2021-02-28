أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف تطورات حالة الطقس في اليمن

الفلكي الشوافي يكشف تطورات حالة الطقس في اليمنكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن تطورات جديدة في حالة طقس اليمن بدءاً من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وتوقع الفلكي الشوافي إستمرار هطول بعض الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة والتي قد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق من المرتفعات الجبلية الغربية واجزاء من المرتفعات الجنوبية غربية وبعض المناطق المحاذية من السهول الساحلية والهضاب الداخلية.

ولفت الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أفضل فرص هطول الأمطار على المحافظات (إب - ريمة - ذمار - صنعاء - الحديدة - المحويت - حجة - صعدة- عمران)، مؤكداً أن بقية المحافظات سيكون نسبة الهطول أقل.

ونبه الفلكي الشوافي من نشاطاً نسبياً للرياح المثيرة للغبار والأتربة في الصحاري الداخلية والهضاب الشرقية.

ودعا الفلكي اليمني، المواطنين إلى متابعة التحديثات الخاصة بالنشرات الجوية وحالة الطقس.