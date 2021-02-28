الأردن.. استقالة وزيري الداخلية والعدل

قبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني، من منصبيهما، فيما وافق على تكليف توفيق كريشان بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد الزيادات بإدارة وزارة العدل.
وذكرت وكالة أنباء "بترا"، أنه "صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة وزير الداخلية سمير المبيضين، ووزير العدل بسام التلهوني من منصبيهما، اعتبارا من تاريخ 28 فبراير 2021".
وأضافت أنه "صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تكليف نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بإدارة وزارة الداخلية، ووزير الدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من تاريخ 28 فبراير".
وكانت وسائل إعلام أردنية قد ذكرت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الأردني طلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما من الحكومة، "لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا".
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