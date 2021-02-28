البابا فرنسيس يكشف أسرار من حياته ويتوقع مكان وفاته

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، أمس السبت، عن فقرات من كتاب "صحة الباباوات"، والتى توقع فيه البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية فى الفاتيكان، مكان وفاته، قائلاً إن روما ستكون المكان الذى سيموت فيه، وأنه سيكون فى منصبه حبرًا أعظم، مستبعدًا العودة للعيش فى بلده الأم، الأرجنتين.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال البابا فى هذه المقابلة التى أجراها معه الصحفى والطبيب الأرجنتينى نيلسون كاسترو، فى الفاتيكان فى فبراير 2019، إنه يفكر فى الموت، لكنه لا يخشاه.

ولدى سؤاله كيف يرى نهايته، أجاب البابا فرنسيس، 84 عامًا: "سأكون حاملاً لقب البابا، سواء أكنت لا أزال فى موقع المسؤولية أو كلقب فخرى. وسأكون فى روما. لن أعود إلى الأرجنتين".

وأشار مؤلف كتاب "صحة الباباوات.. طبيب ومؤامرة وإيمان.. من ليون الثالث عشر إلى فرنسيس"، الذى يصدر الاثنين فى الأرجنتين، إلى أنها "المرة الأولى يتحدث أحد البابوات عن صحته بهذه الدرجة من الشفافية".

وأكد البابا فرنسيس، وهو رئيس أساقفة بوينس آيرس السابق، واسمه الأصلى خورخى بيرجوليو، أنه لا يفتقد الأرجنتين، مضيفًا: "لا، أنا لا أفتقدها. عشت هناك 76 عامًا. ما يؤلمنى هو مشاكلها"، فى إشارة إلى أزمة اقتصادية تهز بلاده الأم.

وروى بابا الفاتيكان، أنه استشار طبيبة نفسية خلال فترة الديكتاتورية (1976-1983) فى الأرجنتين، التى تضم أكبر عدد من علماء النفس والمحللين النفسيين للفرد الواحد، عندما كان يشغل منصب الرئيس الإقليمى للرهبنة اليسوعية فى الأرجنتين، وكان يساعد "الناس المختبئين لإخراجهم من البلاد من أجل إنقاذ حياتهم".

ويحكى البابا عن التوتر الذى عاشه فى الأرجنتين: "كنت أذهب لأستشيرها مرة واحدة فى الأسبوع مدى ستة أشهر. وساعدتنى فى معرفة كيفية التعامل مع مخاوفى فى ذلك الوقت. تخيل كيف كان الأمر أن تحمل شخصًا مختبئًا فى سيارة - وهو بالكاد مخبأ تحت بطانية - وأن تمر بثلاث نقاط تفتيش عسكرية فى منطقة كامبو دى مايو"، أكبر ثكنة فى البلاد.

يذكر أن البابا فرنسيس تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فبالإضافة إلى عمره، يعتبر رئيس الكنيسة الكاثوليكية من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا، نظراً لأنه عانى وهو فى سنة 21 عامًا، فى العام 1957، من التهاب الجنبة الحاد، واضطر الجراحون إلى إجراء عملية له لإزالة رئته اليمنى جزئيًا.