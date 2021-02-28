عاجل.. خارجية إيران تستدعى السفير التركى بسبب اتهامات أنقرة لطهران

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجیة الإيرانية، السفير التركى لدى طهران، اليوم الأحد، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التركى سليمان صويلو، والتى اتهم فيها باستضافة عناصر حزب العمال الكردستانى فى إيران، وهو الحزب الذى تعاديه أنقرة وتصنفه منظمة إرهابية.





ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، فقد سلمت الخارجية الإيرانية للسفير التركى مذكرة احتجاج على تصريحات السفير التركى فى العراق. وتأتى تحركات طهران فى أعقاب استدعاء وزارة الخارجية التركية للسفير الإيرانى لدى أنقرة، على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق.

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