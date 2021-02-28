بسبب مأدبة طعام.. استقالة وزيري الداخلية والعدل الأردنيين

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمرًا بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام التلهوني ووزير الداخلية سمير المبيضين من منصبيهما اعتبارا من اليوم الأحد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، كلف الملك توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد نوري محمد الزيادات وزير الدولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، طلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما.

ووفقا لصحيفة "الرأي" الأردنية، أكد مصدر حكومي أن الخصاونة طلب من وزيري الداخلية، سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، تقديم استقالتيهما لمخالفتهما أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا.

وأتى طلب الخصاونة من الوزراء لحضورهما مأدبة طعام في مطعم متجاوز العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع.