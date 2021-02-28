دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي.. رسالة خطية من أمير الكويت إلى السلطان هيثم

استقبل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني اليوم الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدول الكويت.

ووفقا لما نشرته الشبيبة تسلم نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني رسالة خطية موجهة إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة، كما نقل معاليه تحيات صاحب السمو وتمنياته الطيبة لجلالته.

واستعراض الجانبان العلاقات المتنامية الوطيدة بين السلطنة والكويت انطلاقًا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة المتعلقة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين السلطنة ودولة الكويت والتعاون البنّاء الذي يجمع بينهما، موضحًا أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات دعمًا للروابط القائمة وتعزيزًا للجهود المبذولة في هذا الصدد.

وحضر اللقاء السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، كما حضرها السفير الدكتور سليمان عبد الله الحربي سفير دولة الكويت المعتمد لدى السلطنة.