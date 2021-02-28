طلب خاص من فرنسا لـ ألمانيا بشأن قيود كورونا

طالبت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، من نظيرتها الألمانية تخفيف قيود إغلاق الحدود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وجدير بالذكر أن المستشارة أنجيلا ميركل اتفقت، في وقت ساق من هذا الشهر، مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ16 على تمديد الإغلاق حتى السابع من مارس المقبل.

وحذرت ميركل، الثلاثاء الماضي، من أن بلادها تشهد "الموجة الثالثة" من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان، قد اعتبر أن حظر دخول المسافرين من 14 فبراير ضروري لمنع انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

وقال شبان في مؤتمر صحفي: "لا مفر من ذلك لفترة معينة من الوقت لمنع انتشار أنواع متحورة خطيرة من الفيروس".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، تسجيل 7890 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و157 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا إجمالًا مليونين و442336 إصابة و70045 وفاة.