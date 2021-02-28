إيران تستدعي السفير التركي في طهران.. تفاصيل

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، سفير تركيا في طهران، دريا اورس، احتجاجا على اتهام أنقرة لطهران باستضافة عناصر العمال الكردستاني.
وكان وزير الداخلية التركي أدلى بتصريحات حول تواجد عناصر حزب "ب ك ك" في الأراضي الايرانية.
ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أبلغت الخارجية الايرانية احتجاجها الرسمي للسفير التركي دریا اورس على تصريح وزير داخلية تركيا ووصفته بـ "غير المقبول".
كما انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، خلال الاستدعاء، تصريح السفير التركي في العراق واعتبرته "غير مبرر".
وفي وقت سابق من اليوم، استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم أنقرة بانتهاك سيادة العراق.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قالت وزارة الخارجية في بيان إن "ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها".
وكان السفير الإيراني في العراق إيرن مسجدي، قال "نحن نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله".
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