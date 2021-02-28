السعودية تسجل 322 إصابة جديدة و6 وفيات بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 377383 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 294 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين 368305 حالة.
وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6494 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2584 والحالات الحرجة 481 حالة.
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