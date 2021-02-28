أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة النقابي محمد محمد الجدري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة النقابي محمد محمد الجدري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى عبدالباسط محمد محمد الجدري وإخوانه، في وفاة الأستاذ محمد محمد عبدالله الجدري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس الأتحاد العام لنقابات عمال اليمن الأسبق، الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني في المجال النقابي.
وأشار الشيخ صادق الى دور الفقيد الريادي في ارساء مداميك العمل النقابي والجماهيري في اليمن والوطن العربي بشكل عام، واسهاماته طوال مسيرته العملية في خدمة الحركة العمالية والنقابية اليمنية، ونصرة القضايا العمالية.
وأكد أبوراس أن الوطن فقد برحيله مناضلاً كبيراً ونقابياً مخضرماً وشخصية سياسية واجتماعية مميزة.
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة لاسرة الفقيد وكافة آل الجدري وللحركة النقابية العمالية اليمنية، في هذا المصاب..
وأبتهل إلى الله الكريم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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