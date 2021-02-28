فيديو: نزال برياضة الجودو في روسيا يتحوّل لـ"معركة"

أظهر مقطع فيديو نشره موقع "آر إي إن تي في"، وقوع اشتباك قوي بين أعداد كبيرة من الأشخاص، كانوا يحضرون نزالا في رياضة الجودو، بجمهورية داغستان شمال القوقاز.
وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن أسباب الشجار الذي شارك فيه العشرات لا يزال غير معروف، لافتة إلى إمكانية أن تكون نتيجة النزال هي السبب وراء أعمال العنف هذه.
وحسبما ذكرت وكالة "تاس" نقلا عن متحدث باسم اتحاد الجودو الروسي، فإن تحقيقا سينظم بشأن الحادثة، لتحديد هوية المتسبب بهذه "المعركة".
ولفت المتحدث إلى أنه ستشكّل لجنة تأديبية لمعاقبة المسؤولين عن هذه التصرفات غير الرياضية، بعد الوقوف على مزيد من التفاصيل والمعلومات ذات الصلة.
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