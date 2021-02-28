قبل زيارة البابا فرنسيس.. إصابة سفير الفاتيكان بفيروس كورونا فى العراق

وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال مصدر دبلوماسى إيطالى، ومسؤول عراقى رفيع المستوى، إن نتائج فحوصات كورونا الخاصة بسفير الفاتيكان، ليسكوفار، جاءت إيجابية، لكن ذلك لن يؤثر على الزيارة البابوية المقررة، يوم الجمعة، لبابا الفاتيكان، ورئيس الكنيسة الكاثوليكية التى يبلغ أتباعها حول العالم نحو 1.3 مليار مسيحى كاثوليكى.
وبحسب الوكالة، يتزامن الإعلان مع الإستعدادت الجارية لاستقبال البابا فرنسيس، فى أول زيارة بابوية فى التاريخ للعراق الذى عاش حروبًا وصراعات وعنفًا طائفيًا خلال الأربعين عامًا الماضية.
وأشارت الوكالة إلى أن المونسينور ليسكوفار، قام خلال الأيام الماضية بزيارة عدد من المحافظات فى إطار الاستعدادات لهذه الزيارة التاريخية.
يذكر أن البابا فرنسيس تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل زيارته إلى العراق، كما هو الحال مع عشرات الصحفيين والمسؤولين المرافقين له خلال زيارته للعراق.
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