الصومال: إحباط هجوم «الشباب» على قاعدة عسكرية ومقتل 9 مسلحين

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر راديو "شبيلى" المحلى فى الصومال، اليوم، فقد تمكنت قوات الجيش الصومالى من التصدى للهجوم، مدعومة من قوات حفظ السلام الإفريقية "أميصوم"، وقتلت عددًا من عناصر الحركة الإرهابية المسلحين.
وبحسب الراديو الصومالى، صادرت قوات الجيش الصومالى الأسلحة التى كانت بحوزة مسلحى الحركة الإرهابية، الموالية لتنظيم القاعدة.
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