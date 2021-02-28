خلافات الحكومة الألمانية ترجئ تمويل مشروعات لمناهضة التطرف

جدة - نرمين السيد - وتشير الوثائق الألمانية إلى امتناع إدارات فيدرالية عن التوقيع على التقرير الختامى للجنة الوزارية التى تقودها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك على خلفية عدم صرف الأموال من الميزانية المخصصة لعام 2021، وهى الأموال التى لا يمكن بدء المشروعات بدونها.

وكانت اللجنة الوزارية لمكافحة التطرف اليمينى والعنصرية صادقت فى نوفمبر الماضى على وثيقة مكونة من 89 بند، لمباشرة مشروعات ملموسة لمكافحة العنصرية والتطرف، وهو ما جاء فى أعقاب هجمات دامية لليمين المتطرف بمدينة هاناو عام 2020، إضافة إلى هجوم معادى للسامية فى 2019.

وبحسب التقارير الألمانية، تم تخصيص 150 مليون يورو بالفعل فى ميزانية عام 2021 لمشروعات مكافحة العنصرية، إلا أن الوزراء المعنيين لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى هذه الأموال بسبب رفض الإدارات المسؤولة.