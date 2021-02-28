وصول أول شحنة من لقاح سينوفارم الصينى إلى إيران لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وصلت أول شحنة من لقاح "سينوفارم" الصينى إلى إيران، اليوم الأحد، حيث هبطت طائرة من شركة "ماهان إير" فى مطار طهران، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، تحمل على متنها 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، كانت إيران قد وافقت على واردات اللقاح من إنتاج شركة صينية، مملوكة للدولة، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، كما استوردت إيران شحنات أخرى من لقاح "سبوتنيك V" الروسى لتطعيم الفئات ذات الأولوية، بما فى ذلك الممرضات وكبار السن فى دور رعاية المسنين. وكان وزير الصحة الإيرانى سعيد نمكى، أعلن أول أمس الجمعة، أن إيران ستستورد لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا من كوريا الجنوبية. وقال مسؤولون إيرانيون، إنه من المقرر أن يتسلم البلد الفارسى نحو 16 مليون جرعة من اللقاحات من خلال برنامج "كوفاكس"، التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب استيرادها أكثر من 25 مليون جرعة من الخارج، وإنتاجها 25 مليون جرعة أخرى داخل البلاد.

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