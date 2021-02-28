أول تعليق من قطر على هجمات الحوثيين ضد السعودية

أدانت قطر، بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية، أمس السبت، على يد الحوثيين

وقالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، "ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة"، معتبرة هجمات الحوثيين "عملًا خطيرًا ضد المدنيين وينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجددت قطر التأكيد على موقفها الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس السبت، اعتراض وتدمير صاروخا باليستيا و6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية.