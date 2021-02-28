40 غارة روسية تستهدف أوكار تنظيم داعش في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن طائرات حربية روسية نفذت 40 غارة جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مثلث حلب- حماة- الرقة.

ولم ترد أي معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وياتي ذلك تزامنت مع استمرار تنظيم قوات الجيش السوري والميليشيات الموالية لها في عمليات تمشيط للبحث عن خلايا تنظيم داعش في البادية السورية بمنطقة مثلث حلب – حماة – الرقة.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن تنظيم داعش تمكن خلال الشهر الماضي من قتل 102 من عناصر الجيش باستهدافات واشتباكات وتفجير عبوات وألغام وكمائن، كما خسر التنظيم الإرهابي 95 من عناصره في قصف جوي روسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط مروحية روسية ضمن مناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية لها بريف تل تمر.

وأوضح المرصد أن الطائرة سقطت بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة، الواقعة تحت النفوذ التركي على مقربة من قاعدة المباقر التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.

ولم ترد معلومات مؤكدة عن أسباب سقوط الطائرة إذا ما كان عطل فني أو هبوط اضطراري، وسط معلومات مؤكدة عن إصابة طاقهما بجراح وأنباء عن مقتل قائدها.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" النبأ بينما نفت روسيا سقوط المروحية مشيرة إلى أنها نفذت هبوطا اضطراريا وأن الطاقم على قيد الحياة.