منحنيات متذبذبة.. مناشدة عاجلة لـ الصحة السعودية بشأن فيروس كورونا

أكد متحدث وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن مسألة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا تزال أمرًا مهمًا جدًا في هذه المراحل، مشيرًا إلى أن المنحنيات تشهد تذبذبًا.

وقال العالي، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إن الوزارة تتمنى أن تسير في الاتجاهات الإيجابية، لافتًا إلى أن هذا الأمر مرتبط باستمرار القيود والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وجدد الدعوة للتسجيل في أخذ اللقاحات، مؤكدًا أنها آمنة وفعالة، كاشفًا أن عدد الجرعات المعطاة حتى الآن بلغ أكثر من 780 ألفًا.

وأشار إلى أن الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا يجب أن تكون من نفس نوع الجرعة الأولى.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 377383 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 294 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين 368305 حالة.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6494 حالة وفاة، كاشفة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2584 والحالات الحرجة 481 حالة.