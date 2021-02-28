62 % انخفاضًا في معدل وفيات الحوادث المرورية بـ دبي

أظهرت إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية، وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية، فى دبي انخفاض معدل وفيات حوادث المرور بنسبة 62% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، كما حقق مؤشر وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان 1.8% عام 2020، وكان المستهدف 2.7%.

وترأس اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الرابع من عام 2020، بحضور العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد جمعة بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، وعدد من الضباط.

واستمع الزفين والحضور في بداية الاجتماع، إلى شرح عن إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية، وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية، ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها، مقارنة بمعدلات عدد السكان.

واطلع اللواء الزفين على نتائج الحملات المرورية في العام الماضي مقارنة بعام 2019، ومن ضمنها حملة سلامة المشاة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، ورمضان بلا حوادث، والعودة للمدارس، صيف بلا حوادث، والسرعة القاتلة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملات المرورية في العام الماضي 147,561 مستفيدًا في عام 2020، مقابل 131,808 مستفيدين في عام 2019.

كما اطلع على الإحصائيات الخاصة بإدارة الفعاليات التي شاركت في 258 فعالية في العام الماضي، مقارنة بـ1211 فعالية خلال الفترة نفسها من عام 2019، بينما بلغت عدد المواكب التي شاركت فيها 306 مواكب في عام 2020 مقابل 218 موكبًا في نفس الفترة من عام 2019، فيما نظم المعهد المروري 108 دورات في العام الماضي استفاد منها 1235 شخصا، مقابل 167 دورة في عام 2019 استفاد منها 1069 شخصًا.