تعرض حياة الأبرياء للخطر .. بريطانيا تدين هجمات الحوثيين على السعوية

أدانت وزاة الخارجية البريطانية ، الهجمات الحوثية على مناطق متفرقية من المملكة العربية السعودية، ومدينة مأرب اليمنية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر: "تدين المملكة المتحدة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون على السعودية ومأرب".

وأشار الوزير البريطاني، إلى أن تلك الهجمات تعرض حياة الأبرياء المدنيين للخطر، وتؤكد أن المسؤولين ليسوا جادين في السلام أو حماية الشعب اليمني.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس السبت، اعتراض وتدمير صاروخا باليستيا و6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية.