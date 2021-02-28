وجه أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بإطلاق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على طريق الدائري الشرقي.
وحسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأحد، يأتي القرار تقديرًا للجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويعد طريق الدائري الشرقي أحد الشرايين المهمة والطرق الرئيسة بمنطقة القصيم؛ حيث يربط مدينة بريدة بمحافظة عنيزة، وعدة طرق رئيسة أخرى بالمنطقة.
كان الديوان الملكي السعودي، أعلن الأربعاء الماضي، إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جراحة بالمنظار؛ لاستئصال الزائدة الدودية، والتي تمت بنجاح.
وقال الديوان الملكي، في بيان له: "أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".
وأضاف الديوان الملكي السعودي أن هذه العملية تكللت بالنجاح، حيث غادر ولي العهد المستشفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديرا لجهوده.. إطلاق اسم ولي العهد السعودي على الطريق الدائري الشرقي بالقصيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.