تقديرا لجهوده.. إطلاق اسم ولي العهد السعودي على الطريق الدائري الشرقي بالقصيم

وجه أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بإطلاق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على طريق الدائري الشرقي.

وحسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأحد، يأتي القرار تقديرًا للجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعد طريق الدائري الشرقي أحد الشرايين المهمة والطرق الرئيسة بمنطقة القصيم؛ حيث يربط مدينة بريدة بمحافظة عنيزة، وعدة طرق رئيسة أخرى بالمنطقة.

كان الديوان الملكي السعودي، أعلن الأربعاء الماضي، إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جراحة بالمنظار؛ لاستئصال الزائدة الدودية، والتي تمت بنجاح.

وقال الديوان الملكي، في بيان له: "أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".

وأضاف الديوان الملكي السعودي أن هذه العملية تكللت بالنجاح، حيث غادر ولي العهد المستشفى.