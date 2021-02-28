السعودية.. التحالف العربي يحذر الحوثيين من شن هجمات جديدة على المملكة

حذر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مليشيات الحوثي من شن هجمات جديدة على المملكة.

وقال التحالف في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية: "سنرد على هجمات الحوثيين في الميدان بشل قدراتهم على الأرض".

وأضاف: "نعمل على إرساء الأمن والاستقرار في مواجهة مليشيات الحوثي الذين يخدمون الأجندة الإيرانية وهناك مسؤولية الآن مشتركة لوقف تلك التهديدات".

وفي مساء السبت وصباح الأحد، تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي واحد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان وخميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار"المفخخة".

وبين العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.