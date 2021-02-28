العراق: اعتقال 9 من عناصر داعش فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن "ذلك جاء خلال عمليات نوعية ومهنية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى".
وأشار رسول، إلى أن العمليات شملت مناطق مختلفة من محافظات البصرة وكركوك والأنبار ونينوى، وأسفرت عن اعتقال 9 من بقايا عناصر تنظيم داعش" .
وتسابق القوات العراقية الوقت بعملياتها العسكرية والأمنية الاستباقية، لمواجهة فلول تنظيم داعش الإرهابى الذى عاود الظهور، مؤخرًا، فى مناطق متفرقة من البلاد.
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