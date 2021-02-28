السعودية.. وزارة الصحة تكشف حقيقة مخاطر تلقي لقاح كورونا أثناء الإصابة بالفيروس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي أنه لا توجد مخاطر على من يحصلون على لقاح فيروس كورونا وهو مصابون بالفيروس دون علمهم.
وقال المتحدث في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية: "ما دام لا توجد عليهم أعراض، ولم يتم تشخيصهم كمصابين، فإنه في الأصل لا يوجد لديهم موانع من التسجيل والحصول إلى اللقاح، ولا يوجد أي مخاطر، ونؤكد عدم صحة وجود مخاطر ترتبط بهذا الشأن.
وأضاف: "مسألة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية منا جميعًا، ما زالت أمرًا مهمًا جدًا في هذه المراحل، وأن المنحنيات تشهد تذبذبًا، متمنيًا أن تسير في الاتجاهات الإيجابية وهذا الأمر مرتبط باستمرار التقيد والالتزام".
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