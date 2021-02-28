وزير الخزانة البريطاني يكشف حقيقة زيادة الضرائب قبل الانتخابات

نفى وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك التقارير التي تفيد بأنه يعتزم زيادة الضرائب في ميزانية الأربعاء - فقط لخفضها قبل الانتخابات المقبلة.

وردا على سؤال من أندرو مار مراسل بي بي سي صباح يوم الأحد في تقرير صنداي تايمز، قال فيه بشكل خاص لزملائه أعضاء البرلمان المحافظين أن أي زيادات ضريبية سيتم عكسها باعتباره الفائز في التصويت قبل الانتخابات، وأجاب المستشار "لا ، لا أعترف بذلك"

وأضاف سوناك "من المستحيل معرفة الظروف الاقتصادية التي ستكون في أعقاب جائحة الفيروس كورونا".

وتابع: "بالنظر إلى الصدمة التي مررنا بها خلال العام الماضي وعدم اليقين الاقتصادي الذي نواجهه ، سيكون من الشجاعة أن يعرف الناس ما سيحدث في غضون ثلاث سنوات".

واستطرد "ما أركز عليه الآن هو إعداد ميزانية توفر الدعم للأفراد والشركات، والعائلات، خلال المراحل المتبقية من هذه الأزمة."

وقدم المستشار إجابة مماثلة لصوفي ريدج من سكاي نيوز، قائلة إنه لم "يعترف" برقم العجز البالغ 43 مليار جنيه إسترليني الذي نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

وركزت التغطية الإعلامية لما قبل الميزانية على التكهنات بأن سوناك قد يرفع ضريبة الشركات للمساعدة في دفع مئات المليارات التي تم إنفاقها حتى الآن على تدابير الإغاثة من فيروس كورونا لإنقاذ الوظائف والحفاظ على الاقتصاد عائمًا.

وفي نفس البرنامج، ضغطت مار على مستشارة الظل العمالية أنيليسي دودز بشأن معارضة حزبها المعلنة لزيادة الضرائب على الشركات - وهو انعكاس مثير للسخرية بين المعارضة الاشتراكية الديمقراطية والمحافظين المؤيدين لقطاع الأعمال.

وقالت دودز: "إذا كانت هناك خطة طويلة الأجل لتغيير نظام ضرائب الشركات، فسوف ننظر إلى ذلك بشكل إيجابي"، لكنه أضاف: "سأكون قلقًا بشأن الضرائب الإضافية على الأعمال في الوقت الحالي".

واضافت أن الشائعات عن زيادة الضرائب كانت "تضييق الخناق على ثقة الأعمال التجارية ، وعلى الثقة في تعافينا ، وهو ليس ما تفعله أي دولة أخرى في الوقت الحالي".

حتى أن دودز رفضت دعم تحقيق زيادة قدرها 20 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع في مزايا الائتمان الشامل للعاطلين عن العمل وذوي الدخل المنخفض بشكل دائم.

كما هاجمت حزب المحافظين لتحديها العقيدة الاقتصادية النيوليبرالية "السائدة"، وقالت "لقد أبعد المحافظون بلادنا أكثر فأكثر عن الاتجاه السائد فيما يتعلق بضرائب الشركات، وفي الواقع لم ينتج عن ذلك استثمارات إضافية. لقد رأينا الاستثمار الفعلي ؛ ص يرتفع عند مستوى أقل في المملكة المتحدة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى".