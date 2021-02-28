أمير الكويت يبعث رسالة إلى عاهل البحرين .. تفاصيل

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتصل بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
قالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأحد، إن رسالة سلمها إلى الملك حمد بن عيسى، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.
ونقل الوزير الكويتي إلى العاهل البحريني تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتقدم والازدهار، فيما كلف الملك حمد بن عيسى، الوزير الكويتي بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لأمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التطور والرقي.
وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على المواقف المشرفة لمملكة البحرين تجاه دولة الكويت.
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