تونس.. النهضة تعتدي على الصحفيين.. ومطالب بمحاسبة الإخوان

نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأحد، بالاعتداءات الممنهجة ضد الصحفيين من قبل المحسوبين على الحركة النهضة الإخوانية ملوحة باللجوء للقضاء لمحاسبة المسئولين.
وقالت النقابة، في بيانها، "سنقوم بالتتبع القضائي لكل المعتدين على منظوريها وعلى رأسهم لجنة التنظيم التي مارست مهام المليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي".
وأكدت أنها كلفت طاقمها القانوني بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين رغم تواصل حالة الإفلات من العقاب وعدم التعاطي الجدي مع قضايا الاعتداء على الصحفيين.
وتعرض العديد من الصحفيين التونسيين أمس، السبت، لعمليات اعتداء وصلت إلى حد التحرش الجنسي من قبل أنصار حركة النهضة الإخوانية خلال تغطيتهم لمسيرة للحركة وسط العاصمة.
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