البحرين.. وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة لليمن

أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، دعم المملكة لليمن وشعبه في الأزمة الطاحنة التي يواجهها.
وقال الزياني خلال استقباله نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد "نؤكد وقف المملكة الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدة وسلامه أراضيها".
وأشار إلى أن البحرين تقف باستمرار إلى جانب جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ودعم جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن.
وأضاف: "المملكة تؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامه الملاحة الدولية في البحر الاحمر وتدفق المساعدات الإنسانية وتستنكر تهديدات الملاحة البحرية من قبل المليشيات الحوثية الارهابية خاصة في الحديدة وهجومها العسكري على مأرب".
وأشار الزياني إلى أهمية تنسيق المواقف السياسية المشتركة إزاء التطورات في اليمن والمنطقة، معربًا عن استعداد البحرين تقديم الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات التعاونية والتدريبية والتأهيلية للدبلوماسيين اليمنيين.
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