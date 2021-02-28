بسبب فضائحه الجنسية.. الأمير أندرو يغيب عن عيد الميلاد الـ 95 لوالدته ملكة بريطانيا

ذكرت صحيفة صنداي تايمز نقلًا عن مصادر ملكية، أن دوق يورك الأمير أندرو لن يحضر الاحتفال بعيد ميلاد الملكة الـ 95 في يونيو بسبب تورطه في فضيحة جنسية جيفري إبستين.

وبحسبهم، فإن الابن الثاني لصاحبة الجلالة لن يكون حاضرا في Trooping of Color ، وهو احتفال يقوم به الجنود بمناسبة عيد ميلاد ملكة بريطانيا.

وسيحل محله الميجور جنرال رولاند ووكر، وهو من قدامى المحاربين، الذي أصيبت عربته بعبوة ناسفة في أفغانستان عام 2010.

وقالت مصادر للصحيفة إن علاقة الأمير أندرو بالممول المتهم بالتحرش بعشرات السيدات وكذلك الادعاء بأنه عاشر فتاة قاصر "سيطغى على عمل النظام الملكي".

وبينما لا تزال العقبات حول قضية إبستين معلقة عليه، سيكون من الصعب عليه تمثيل الأسرة مرة أخرى بأي صفة لأن وجوده سيطغى على عمل النظام الملكي.

وقال مصدر لصحيفة صنداي تايمز إن دوق يورك يركز على فعل ما يجب القيام به للتسبب في قدر أقل من الإلهاء وهذا لا يزال مستمرًا.

وقال مصدر آخر إن وجوده سيكون صعبًا على كل من الملكة وجزر جرينادي ، مضيفًا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيظهر على الشرفة عندما تشاهد الأسرة بأكملها تحليقًا لطائرات سلاح الجو الملكي.