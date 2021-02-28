فلسطين.. إسرائيل تعلن بدء حملة لتطعيم سكان الضفة الغربية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ حملة لتقديم لقاحات ضد فيروس كورونا، للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر مكتب تنسيق أعمال الحكومة، أن حملة التطعيم التي يمكن أن تنطبق على ما يقدر بنحو 130 ألف فلسطيني ستبدأ في غضون أيام.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت الجمعة الماضي، أن 50% من الإسرائيليين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن وزير الصحة يولي إدلشتاين قوله إن إسرائيل أعطت جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا إلى 50% من سكانها البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة.

وأضاف أن 35% من سكان إسرائيل تلقوا جرعتين من لقاح شركة "فايزر"، مما يضعهم في طريقهم لتلقي ما يسمى بـ "الجواز الأخضر" الذي يمكنهم من الوصول إلى مواقع الترفيه التي أعادت الدولة فتحها تدريجيا.