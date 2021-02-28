أمهل متظاهرو ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، الحكومة ثلاثة أيام لتنفيذ عشرة مطالب وضعوها في قائمة سلمت للمحافظ الجديد.
ذكرت شبكة "روسيا اليوم" أن أبرز المطالب العشرة، يكمن في كشف الجهة التي أمرت بإطلاق النار على المحتجين وإقالة قائد شرطة المحافظة والتحقيق مع المحافظ المستقيل.
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم السبت، تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.
وعين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم أمس رئيس مجلس الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار، على خلفية مطالبة المتظاهرين بإقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. متظاهرو ذي قار يمهلون الحكومة 3 أيام لتنفيذ مطالبهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.