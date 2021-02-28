العراق.. متظاهرو ذي قار يمهلون الحكومة 3 أيام لتنفيذ مطالبهم

أمهل متظاهرو ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، الحكومة ثلاثة أيام لتنفيذ عشرة مطالب وضعوها في قائمة سلمت للمحافظ الجديد.

ذكرت شبكة "روسيا اليوم" أن أبرز المطالب العشرة، يكمن في كشف الجهة التي أمرت بإطلاق النار على المحتجين وإقالة قائد شرطة المحافظة والتحقيق مع المحافظ المستقيل.

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم السبت، تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وعين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم أمس رئيس مجلس الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار، على خلفية مطالبة المتظاهرين بإقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي.