الأردن.. القصة الكاملة لعشاء أطاح بوزيري العدل والداخلية

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، قبول استقالة وزيري العدل والداخلية من حكومة بشر الخصاونة، وذلك بسبب مخالفتهما لإجراءات كورونا الاحترازية أثناء حضورهما مأدبة عشاء.
نقلت وكالة "عمون" الأردنية عن صاحب دعوة العشاء، المهندس الأردني، ضرار الصرايرة قوله إنه أقام مأدبة عشاء لأصدقائه، وعددهم 9 أشخاص، يوم الخميس قبل يوم من بدء الإغلاق العام، ومن بينهم الوزيران سمير مبيضين وبسام التلهوني،
أضاف أن مأدبة العشاء أقيمت في مطعم بمنطقة الشميساني، وقد حضر الوزيران متأخران بسبب الازدحام المروري، ولم يتجاوز وجودهما 45 دقيقة بسبب إبلاغ المطعم لهما عند الساعة 8:45 مساء بضرورة الخروج لإغلاقه امتثالا لأوامر الدفاع المتعلقة بقيود كورونا.
وأوضح الصرايرة الذي يملك شركة مقاولات، أن المطعم كان قد حضّر طاولتين منفصلتين، ولكن بطلب منه تم ضم الطاولتين من خلال وضع طاولة ثالثة في المنتصف، ليصبح طول الطاولة 4 أمتار.
وأشار إلى أنه خلال وجودهم في المطعم قدمت لجنة تفتيش من 8 أشخاص وضبطت الأمر، قائلا: "كأن الأمر متعمدا. وكأن الأمر ترصد للوزيرين".
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