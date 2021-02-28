الاعلان عن لقاح أردني مضاد لفيروس كورونا

دوت الخليج :- تعلن جمعية المهندسين الوراثيين عن اشهار اللقاح الاردني لفايروس SARS-COV 2 المصمم بتقنية ال PAMP,s elevators الاولى من نوعها بالعالم تحت اسم JO-NAST Vaccine .

وهي تستهدف الى اعادة تحفيز ال interferon 1 في جهاز المناعة الاولي ال innate immunity وتصحيح مسار جهاز المناعة وتفاعلاته لوقف اعراض COVID-19

نقطة قوة الفايروس

فايروس SARS-COV2 هو فايروس بطيء الانتشار في الجسم فهو يحتاج الى 4 ايام الى 8 ايام كفترة حضانة في جهاز المناعة الاولي قبل ان تظهر الاعراض

حيث ان سلاح الفايروس الرئيس لخداع جهاز المناعة الاولي ال innate immunity الممتدة من التجويف الانفي وحتى الحلق هو البروتين التاجي

حيث ان الخلايا الظاهرية ال Epithelial cell هي المسؤولة عن خلق الاستجابة الاولى لجهاز المناعة الاولي لمنع الفايروس لدخول الدم والوصل لجهاز المناعة الرئيس

هناك نوعين من الاستجابات في هذه الخلايا الاستجابة الاولى تسمى ال PAMP وهو مستقبل موجود في الخلايا الظاهرية ال Epithelial cell ترتبط مع بروتينات الفايروس او البكتيريا لتحفيز انتاج الانترفيرون 1 وهو مضاد للفايروسات والبكتيريا

الاستجابة الثانية وهي استجابة ال DAMP وهو مستقبل على سطح هذه الخلايا تحفز عند ارتباطها لبروتينات الطفيليات او في حالة السرطانات وهي استجابة تنتج بدايةً من الخلايا الظاهرية بجهاز المناعة الاولي ال innate immunity وتنتج الخلايا المصابة بروتين شبيه الكايتيناز chitinase-like proteins وترفع الانترلوكن 17 (IL-17 ) وهذه الاستجابة تستخدم لقتل الخلايا الميتة او السرطانية

فايروس SARS-COV2 يولد استجابة DAMP من خلال بروتينه التاجي ال SPIKE protein حيث ستكون استجابة الجسم وكأن الرئة قد اصيبت بطفيلي فينتج ذلك تمويه لجهاز المناعة الاولي ويبعده تماماً عن الفايروس وهو يبحث عن طفيلي او خلايا سرطانية تولدت ب استجابة البروتين التاجي للفايروس لذلك سيصيب الفايروس كل الخلايا ببطء وبأمان وكل خلية يصيبها الفايروس تقتلها استجابة ال DAMP لذلك يتم تحطيم جهاز المناعة الاولي ال innate immunity واول اعراضها هي فقدان حاسة التذوق والشم لبعض الروائح والتذوق للخلايا الداخلية من اللسان التي تكون جزء من ال innate immunity وداخل التجويف الانفي الذي ايضاً جزء من جهاز المناعة الاولي حيث يتم تدمير براعم التذوق والشم من خلال استجابة ال DAMP

حيث ان استجابة ال DAMP ستلاحق كل الخلايا التي يصيبها البروتين التاجي وتقتلها فيتغير مسار جهاز المناعة وهذا سبب اعراض ال Long COVID في بعض الحالات

تولد استجابة ال DAMP الى تحفيز انتاج ال ACE2 فبالتالي زيادة مستقبلات دخول الفايروس للخلايا