واحد من بين كل 10 مصابين يمكن أن ينقل العدوى إلى أفراد عائلته

■ الكويت تؤكد عدم حدوث وفيات مرتبطة بالتطعيمات

■ فتح باب التسجيل الإلكتروني لتلقي اللقاح فـي مصر

■ وزير الثقافة الفلسطيني يعلن إصابته بكورونا

■ شحنة من لقاح «سينوفارم» تصل إيران

■ أميركا تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون

■ إغلاق العاصمة البرازيلية بعد ارتفاع الإصابات

■ توزيع 20 مليون جرعة من اللقاحات فـي بريطانيا

■ إصابة نصف نزلاء سجن بلجيكي بفيروس كورونا

لندن ـ عواصم ـ الوطن ـ وكالات:

أظهرت دراسة جديدة أن واحداً من بين كل 10 أشخاص يصاب بفيروس كورونا يمكن أن ينقل المرض إلى أحد أفراد الأسرة أو الأشخاص الذين يقيم معهم. وحلل باحثون أميركيون بيانات من أكثر من 7000 منزل في مدينة بوسطن، ووجدوا أن أكثر من 25000 شخص كانوا يعيشون هناك بين 4 مارس و17 مايو 2020، وفي هذا الإطار الزمني، أصيب 7262 شخصًا بفيروس كورونا، لكنهم نقلوه فقط إلى 1809 أشخاص آخرين كانوا يعيشون معهم في المنزل، بمعدل انتقال للعدوى لا يزيد عن 10.1%. ووجدت الورقة البحثية أيضًا أن احتمالية نقل الفيروس إلى شخص تعيش معه كانت أقل بالنسبة للعائلات الأكبر حجمًا، فعلى سبيل المثال، كان شخص يعيش في منزل فيه 3 إلى 5 أشخاص ـ أحدهم مصاب ـ أقل عرضة للخطر بنسبة 20% من شخص يعيش في منزل فيه شخصان. ومع ذلك فقد أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة كانوا أكثر عرضة لالتقاط العدوى من أحد أفراد الأسرة، فقد زادت مخاطر الإصابة بالفيروس بنسبة 31% إذا كان الشخص مصابًا بالربو، و67% لمرضى السرطان، و35% إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من البدانة. بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 114 مليونا و 343 ألفا و638 حالة.

خليجيا، أكدت وزارة الصحة الكويتية عدم حدوث وفيات في الكويت مرتبطة بتطعيمات فيروس كورونا التي تم تلقيها. كما أوضح البيان عدم وجود توصية علمية أو عالمية حتى الآن لإجراء مسحة لبيان الخلو من الفيروس قبل أخذ التطعيمات.يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 8 حالات وفاة و2930 إصابة جديدة بالفيروس

الى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر الدكتورة هالة زايد، أن عمليات تسجيل الفئات المستحقة للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، بدأت صباح أمس الأحد على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، ضمن خطة جمهورية مصر العربية للتصدي لوباء كوفيد19. وقد سجلت مصر 588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة. من جهته أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا . من جهته كشف وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب مخالطته لأحد الأشخاص المصابين بالوباء. في السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا المستجد ستصل إلى سوريا الشهر المقبل.

دوليا، وصلت إلى إيران أمس أول شحنة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا. ووفقا لوكالة “فارس” الإيرانية فإن الشحنة تضم 250 ألف جرعة من اللقاح الصيني. بدورها وافقت الحكومة الأميركية على استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا لتتيح لملايين من مواطنيها التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة. في المكسيك وصلت شحنة مكونة من 800 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني إلى مطار مكسيكو سيتي وفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية. من جهته قرر محافظ العاصمة البرازيلية برازيليا إيبانيس روشا، فرض الإغلاق التام في المدينة، بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيلها 65169 إصابة جديدة بالفيروس و1337 حالة وفاة. في السياق قالت وكالة الهجرة الكولومبية إنها ستبقي حدودها البرية والنهرية مغلقة لمدة ثلاثة أشهر حتى الأول من يونيو في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

في السياق أظهرت بيانات رسمية أنه جرى إعطاء 5ر20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن. إلى ذلك، شددت الحكومة الإيطالية القيود في 5 من مناطق إيطاليا العشرين في محاولة لتجنب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن حذر علماء من انتشار متزايد لسلالات جديدة شديدة العدوى. على صعيد متصل، صرح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بأن بلاده تتوقع تسلم لقاح فيروس كورونا الروسي “سبوتنيك 5”. يأتي ذلك في حين أصيب نصف نزلاء سجن “نامور” البلجيكي بفيروس كورونا المستجد، مما دفع السلطات إلى عزل السجن عن محيطه الخارجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا).

آسيويا، أطلقت تايلاند اول حملة تطعيم ضد مرض كوفيد19، حيث حصل وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء على اول جرعة تطعيم من لقاح سينوفاك الصيني في معهد للامراض المعدية بالقرب من بانكوك. من جانبها تبدأ الفلبين حملة التطعيمات ضد كورونا هذا الأسبوع، بعد تلقي أول شحنة تضم 600 ألف جرعة من لقاح “سينوفاك” الصيني طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء. إفريقيا أعلنت الصومال أنها تواجه موجة ثانية للجائحة نتيجة ظهور سلالة فيروس كورونا جديدة.