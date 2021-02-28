أخبار اليمن : صنعاء.. توزيع 82 ألف ناموسية للوقاية من الملاريا

صنعاء.. توزيع 82 ألف ناموسية للوقاية من الملاريادشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء حملة توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد للوقاية من أمراض الملاريا بدعم الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا.

تستهدف الحملة التي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا على مدى ستة أيام توزيع 82 ألف و250 ناموسية في المناطق التي ينتشر فيها الملاريا بمديريات الحيمة الداخلية ،الحيمة الخارجية ،صعفان ،مناخة ،بني مطر وبني ضبيان.

وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور خالد المنتصر أن الحملة تستهدف ست مديريات لتوزيع الناموسيات في المناطق التي يتكاثر فيها البعوض وأمراض الملاريا.

وأشار إلى أن توزيع الناموسيات يتزامن مع بدء موسم الأمطار والتي تتزايد فيها مصادر توالد البعوض الناقل للملاريا.

ونوه بجهود البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في تنفيذ الحملة وبتوجه قيادة وزارة الصحة لمكافحة الأوبئة والأمراض.

فيما أوضح مدير فرع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بالمحافظة الدكتور جمال غراب أن الحملة تستهدف ألف و751 قرية وينفذها 56 فريق ميداني من منزل إلى منزل في المناطق المستهدفة.

وبين أن حملة توزيع الناموسيات تأتي ضمن أنشطة البرنامج الوطني للحد من انتشار الملاريا وفي إطار الجهود لحماية المجتمع من الاصابة بالمرض.

وأكد الحرص على الوصول لكافة القرى المستهدفة لتوزيع الناموسيات يدا بيد للفئات المستفيدة.

