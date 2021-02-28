مفوضية حقوق الإنسان : مقتل 18 متظاهرا على يد الشرطة فى احتجاجات بميانمار

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 18 متظاهرا شاركوا فى الاحتجاجات ضد استيلاء الجيش على السلطة فى ميانمار، اليوم الأحد، وذلك إثر استخدام الشرطة العنف ضد المشاركين فى التظاهرات الاحتجاجية.





وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن الجيش كان قد قاد استولى على السلطة فى الأول من فبراير الجارى، واعتقل زعيمة ميانمار أونج سان سو تشى وعدد من قادة البلاد بعد مزاعم بتزوير الانتخابات البرلمانية. يُذكر أن ميانمار تشهد تظاهرات حاشدة مستمرة فى الشوارع فى جميع أنحائها منذ بداية حركة الجيش، بينما أدت حملة عصيان مدنى إلى خنق العديد من العمليات الحكومية وكذلك الشركات.

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