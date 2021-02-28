رئيس النواب الليبى يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها دون تأجيل، وأهمية تشكيل الحكومة المرتقبة تأسيساً على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة.





ووجه صالح -خلال لقائه مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا- الشكر للحكومة الألمانية على اهتمامها وجهودها لتحقيق الاستقرار فى ليبيا وتمسكها بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، حسبما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بلحيق، وفقا لبوابة "إفريقيا" الإخبارية، اليوم الأحد. من جانبه، أعرب السفير الألمانى عن تقديره لرئيس مجلس النواب الليبى، على جهوده المستمرة التى أثمرت نتائج إيجابية، تمثلت فى إنجاز خطوات مهمة فى سبيل تشكيل مجلس رئاسى وحكومة وحدة وطنية.

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